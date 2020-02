Municipio Roma X: Bordoni (Lega), strade groviera e problemi per disabili a Ostia

- Per il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni, “gran parte delle vie di Ostia sembrano il suolo di un altro pianeta” poiché “la vista è quella di buche, avvallamenti, crateri grandi o piccoli, ogni due tre metri nel manto stradale”. Le condizioni delle strade, spiega Bordoni in una nota, “non sono assolutamente concepibili se non per una giunta municipale che vive appunto con la testa sulla luna. C'è davvero poco da scherzare - aggiunge - quando la superficialità di chi amministra mette a rischio la sicurezza dei cittadini e purtroppo anche la loro salute. In viale Capitan Casella e in via Vega si riscontrano strade e marciapiedi completamente distrutti in prossimità del Centro paraplegici di Ostia dove quotidianamente disabili in sedia a rotelle affrontano un'enorme barriera architettonica costituita da tutto il dissesto urbano che caratterizza quel luogo di assistenza e cura”. Per Bordoni, infine, “è necessario che dalla presidenza del municipio arrivino risposte alle numerose richieste di intervento presentate dalle associazioni territoriali di Ostia. Pretendo - conclude - quantomeno un atto di civiltà per restituire autonomia e libertà di movimento alle persone che si recano al Cpo con l'immediata ripavimentazione di strade e marciapiedi”.(Com)