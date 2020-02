Bhutan: imposta tassa sullo sviluppo sostenibile ai turisti indiani

- Il Bhutan introdurrà una "tassa sullo sviluppo sostenibile" per i turisti, a seguito di un aumento dei visitatori indiani che ha suscitato preoccupazioni per la tutela territoriale del regno himalayano. La maggior parte dei turisti spende circa 250 dollari al giorno in alta stagione - compresi pasti, trasporti e alloggio - per visitare il paese di 750 mila persone, famose per aver messo la felicità prima della crescita economica. Ma questa strategia di "alto valore, a basso impatto" è stata messa a dura prova negli ultimi anni a causa di un forte aumento dei visitatori della vicina India meridionale. Lunedì, il parlamento del Bhutan ha approvato la legge sulla nuova tassazione e, da luglio, i visitatori provenienti da India, Bangladesh e Maldive dovranno pagare una tassa aggiuntiva pari a 16,85 dollari al giorno. (Fim)