Energia: sottosegretario Usa Fannon, da Cipro ruolo importante in gasdotto East-Med

- Cipro ha un ruolo importante da svolgere nell’ambito del progetto del gasdotto Eastmed. Lo ha detto il sottosegretario di Stato Usa all'Energia, Francis Fannon, che oggi ha partecipato alla riunione del gruppo tecnico 3+1 a Nicosia, insieme al ministro dell'Energia cipriota, Yiorgos Lakkotrypis. Fannon ha invitato tutte le parti del Mediterraneo orientale ad astenersi da azioni provocatorie che potrebbero creare maggiore instabilità nella regione. "Questo meccanismo 3+1 è un veicolo importante per facilitare quel livello di cooperazione tra Stati", ha detto Fannon chiarendo che le risorse energetiche sono un catalizzatore per una più ampia cooperazione e che gli Stati Uniti restano impegnati al più alto livello. Per quanto riguarda l'attività di esplorazione nei giacimenti offshore ciprioti, Fannon ha ribadito che "sosteniamo la Repubblica di Cipro a sviluppare le sue risorse nella sua Zee”, le cui entrate potrebbero essere utilizzate per entrambe le comunità, nel contesto di un accordo globale. (segue) (Res)