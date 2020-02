Energia: sottosegretario Usa Fannon, da Cipro ruolo importante in gasdotto East-Med (2)

- Gli Stati Uniti, ha ricordato ancora l’alto funzionario statunitense, considerano lo sviluppo energetico della regione come un mezzo per una più ampia stabilità politica e prosperità. "Cipro ha un ruolo incredibilmente importante da svolgere in questo nuovo corridoio energetico che si sta ancora sviluppando in tutta la regione", ha aggiunto Fannon in riferimento all’East-Med. Il meccanismo di cooperazione 3+1 per le questioni energetiche è stato inaugurato durante un vertice a Gerusalemme, nel marzo dello scorso anno, tra i leader di Cipro, Grecia e Israele, alla presenza del segretario di Stato Mike Pompeo. (Res)