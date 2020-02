Singapore: bilancio 2020, previsti aiuto per anziani, lavoratori e famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Singapore fa sapere che nella Legge di Bilancio 2020 saranno centrali gli aiuti agli anziani, ai lavoratori e alle famiglie. Dall’esercizio annuale delle due agenzie governative, condotto sulla popolazione per ottenere un feedback anticipato sul bilancio, emerge che i cittadini hanno chiesto un maggiore sostegno finanziario per gli anziani che hanno difficoltà a far fronte al costo della vita, come miglioramenti del fondo di previdenza. I cittadini di età pari o superiore a 60 anni hanno chiesto, inoltre, gruppi di sostegno per aiutarli a rimanere positivi e motivati. In termini di famiglie, invece, hanno invitato il governo a dare più aiuti per crescere i figli, prendersi cura dei genitori anziani e far fronte alle spese quotidiane. (Fim)