Imprese: Patuanelli, sistema allerta finalizzato a prevenzione crisi

- Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, durante il question time alla Camera, rispondendo a una interrogazione sulle iniziative volte a garantire un sistema di contenimento delle crisi d'impresa, anche attraverso il rinvio dell'entrata in vigore del nuovo sistema di allerta introdotto dal decreto legislativo n. 14 del 2019 (a firma Porchietto-FI), ha rimarcato che "l'azione del Mise è orientata alla salvaguardia del patrimonio produttivo di tutte le imprese e a fronte di eventuali crisi ad adottare ogni misura necessaria anche in collaborazione con altri ministeri, per la salvaguardia dei livelli occupazionali a agranzia della continuità produttiva". Patuanelli si è soffermato quindi su alcune novità contenute nel decreto legislativo 14 del 2019 e in particolare sull'istituto dell'allerta, la cui logica è "orientata alla prevenzione delle crisi d'impresa. Va in questa direzione - ha spiegato - la nomina di un soggetto revisore o sindaco per mettere in moto l'intero meccanismo sulle crisi". (segue) (Rin)