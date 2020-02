Imprese: Patuanelli, sistema allerta finalizzato a prevenzione crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto al livello di ottemperanza delle imprese, il titolare del Mise ha detto, inoltre, che "la norma qui discussa prevede che gli uffici di registro delle imprese possano verificare la sussistenza del superamento degli indici di crisi previsti e la mancata nomina di revisori", informando "il tribunale affinché si sostituisca all'inerzia degli organi sociali, nominando d'ufficio il sindaco o revisore". Per consentire l'applicazione progressiva del sistema dell'allerta lo schema di decreto prevede, infine, che gli obblighi di segnalazione "operino a decorrere dal 15 febbraio 2021": "Questo - ha sottolineato Patuanelli - consentirà alle imprese più piccole di adottare misure organizzative come per esempio indicare nella nota di bilancio di esercizio gli indici correttamente idonei a far emergere lo stato di crisi". (Rin)