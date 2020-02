Trasporto aereo: Jens Bjarnason nominato nuovo amministratore delegato di Cabo Verde Airlines

- Erlendur Svavarsson è il nuovo amministratore delegato di Cabo Verde Airlines (Cva). Lo riferisce in una nota la compagnia, precisando che Svavarsson sostituisce Jens Bjarnason, in carica dall'inizio dello scorso anno. La nomina rientra nell'accordo di gestione stipulato fra Loftleidir Icelandic e Cva. Vicepresidente senior delle vendite e del marketing per Loftleidir Icelandic dal 2010, Erlendur Svavarsson ha lavorato per Loftleidir Icelandic ed altre società islandesi in vari ruoli senior e come membro del Consiglio di amministrazione dal 2003. E' membro del Cda di Cabo Verde Airlines dall'inizio del 2019. Il nuovo ad di Cva ha conseguito una laurea in Economia presso l'Università dell'Islanda, un Mba presso la Reykjavik University e un Amp (Advanced Management Program) presso la Harvard Business School. Cabo Verde Airlines, conclude la nota, rimane impegnata nel suo progetto di collegare quattro continenti: Nordamerica, Sudamerica, Europa ed Africa tramite il suo hub centrale basato nell'isola di Sal. La compagnia è membro attivo della Iata (International Air Transports Association) dal novembre del 2009. (Com)