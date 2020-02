Roma: ruba un cellulare ma la Polizia locale lo scopre, arrestato

- Un 35enne originario della Mauritania è stato arrestato dopo aver derubato un cellulare in strada in zona Colle Oppio. Nel tardo pomeriggio di ieri una pattuglia della Polizia locale è stata avvicinata da un uomo a cui avevano appena rubato il telefono cellulare. Gli agenti quindi hanno perlustrato il quartiere e individuato il 35enne che, alla loro vista, tentava di disfarsi del telefonino rubato. Il ladro ha cercato di opporsi ma è stato bloccato e successivamente riconosciuto dalla vittima. Dopo esser stato identificato, perché era privo di documenti, il 35enne è stato arrestato per furto e resistenza a pubblico ufficiale. (Rer)