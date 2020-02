Toscana: via libera a sostegno e promozione eventi tradizionali

- "Consolidare il sostegno a iniziative che valorizzano l’identità e le tradizioni storiche e culturali della Toscana". Sarà questo l’obiettivo della proposta di legge, di iniziativa dell’Ufficio di presidenza, che è stata licenziata a maggioranza, questa mattina, in commissione Sviluppo economico e cultura, presieduta da Gianni Anselmi (Pd). Lo ha riferito la Regione in una nota. Nell'atto in questione verranno rivisti i "beneficiari del sostegno economico, rispetto alle previsioni della legge regionale 76/2016 relativa a Interventi per la valorizzazione della identità toscana e delle tradizioni locali”; difatti, come ha reso noto la Regione Toscana: "si escludono, i settori che risultano destinatari di altri finanziamenti e si estendono gli interventi ad ambiti non contemplati dalle disposizioni legislative. In particolare, si prevede uno stanziamento di 129mila euro, dal bilancio di previsione 2020-2022 del consiglio regionale per l’esercizio 2020, a sostegno delle associazioni di rievocazione storica, degli enti locali e delle associazioni senza scopo di lucro che organizzano manifestazioni per il Carnevale, dei centri commerciali naturali e delle fiere che valorizzano la produzione locale, svolte nell’ambito di manifestazioni storiche, esistenti da almeno cento anni". (Ren)