Toscana: via libera a nuove regole su gestione immobili sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera dalla commissione Sanità del consiglio regionale della Toscana, presieduta da Stefano Scaramelli (Iv), a una proposta di legge che, come ha fatto sapere la Regione: "modifica la normativa vigente sulla gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare del servizio sanitario regionale, e in particolare la disciplina sull’acquisizione e utilizzazione del patrimonio delle Aziende sanitarie e la procedura di alienazione dei beni immobili di loro proprietà". Le modifiche riguarderanno "la redazione delle perizie di stima, le modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di alienazione, la possibilità di praticare ribassi. Tra le altre cose, sarà necessario che gli enti del servizio sanitario regionale approvino almeno con cadenza triennale una ricognizione del proprio patrimonio immobiliare distinguendo i beni da mantenere da quelli da riqualificare, permutare o alienare; che per lo smobilizzo degli immobili non più economicamente convenienti, in caso di aste andate deserte, si possa ricorrere alle concessioni d’uso, permuta o concessione di valorizzazione". (Ren)