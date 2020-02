Speciale difesa: ambasciatore russo a Teheran, Iran interessato ad acquisto prodotti militari

- Le autorità iraniane sono interessate all’acquisto di attrezzature militari dalla Federazione Russa. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Sputnik” l’ambasciatore russo a Teheran, Levan Dzhagaryan. “I prodotti militari russi sono i migliori al mondo in termini di rapporto tra performance e costi: sicuramente le autorità iraniane sono interessate”, ha detto il diplomatico russo, senza tuttavia specificare quali siano i prodotti in questione. La Russia ha completato nel 2016 la vendita del suo sistema antiaereo S-300 all'Iran dopo aver posto fine a una moratoria auto-imposta in precedenza su richiesta di Israele. Da diversi anni l'Iran guarda con interesse alle forniture militari, principalmente dalla Russia, ma anche dalla Cina. Le potenziali acquisizioni dell'Iran includono i caccia di fabbricazione russa russi Su-30, velivoli da addestramento Yak-130 e carri armati T-90. L'Iran ha anche mostrato interesse per acquistare dalla Russia il sistema di difesa aerea S-400 e il sistema di difesa costiera Bastion. (Rum)