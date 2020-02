Speciale difesa: Tofalo a Loreto visita Centro Formazione Aviation English, eccellenza dell'Aeronautica

- La formazione è di vitale importanza perché consente alla Difesa di essere modello di efficacia ed efficienza attraverso la preparazione e la specializzazione della componente umana, la risorsa più importante. Lo ha detto oggi il sottosegretario di Stato alla Difesa nel corso della visita al Centro di Formazione Aviation English di Loreto, in provincia di Ancona. "Investire in questo settore vuol dire creare profili di altissimo livello professionale in grado di garantire allo strumento militare standard elevati e sempre più competitivi. In particolare, la conoscenza delle lingue straniere è fondamentale per chi si trova ad operare nei contesti multinazionali dei moderni scenari operativi". Per Tofalo, con la delega del ministro in materia di formazione, il reparto dell'Aeronautica Militare rappresenta "una nicchia d'eccellenza che impiega le più avanzate tecnologie didattiche per formare ed accertare le competenze linguistiche del personale in forza all'Aeronautica Militare ed alle Forze armate e altri dicasteri". Il comandante, colonnello Luca Massimi e il suo Staff hanno illustrato al sottosegretario Tofalo le attività del Reparto e l'innovativa metodologia didattica che pone lo studente al centro. Tofalo ha poi avuto modo di visitare il Santuario che custodisce la Santa Casa della Vergine dove ha incontrato l'arcivescovo Fabio Dal Cin che ha raccontato il forte legame tra l'intera comunità locale e l'Arma Azzurra. "Il 2020 è un anno importante perché proprio in questa città, il 24 marzo prossimo, l'Arma Azzurra celebrerà il centenario della Beata Vergine di Loreto 'Patrona degli Aeronauti'", sottolinea Tofalo. (Com)