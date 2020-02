Speciale difesa: Siria, l’opposizione turca propone cinque misure per diminuire la tensione a Idlib

- Il Partito repubblicano popolare (Chp), principale forza di opposizione in Turchia, propone cinque misure per attenuare le tensioni con Damasco nella regione di Idlib, nel nord-ovest della Siria. “La questione più importante è la sicurezza delle nostre forze a Idlib. Il governo deve intraprendere tutte le azioni diplomatiche e militari necessarie per la sicurezza dei nostri soldati”, ha spiegato il leader del partito, Kemal Kilicdaroglu, in un discorso al suo gruppo parlamentare. “Dal momento che l’accordo di Sochi non è stato pienamente attuato, la Turchia dovrebbe rivalutare l’attuale situazione a Idlib con la Russia. Se necessario, l’accordo deve essere modificato in linea con le nuove realtà sul terreno. E dovrebbe anche essere considerata l’idea di un nuovo cessate il fuoco”, ha spiegato Kilicdaroglu facendo riferimento all’intesa raggiunta nel settembre del 2018 dai presidenti Recep Tayyip Erdogan e Vladimir Putin per la demilitarizzazione dell’area. “Il governo deve abbandonare la sua politica basata sul cambio di regime in Siria. Dovrebbe anche abbandonare la sua cooperazione con i gruppi che minacciano l’integrità territoriale della Siria. Il percorso politico dovrebbe essere accelerato attraverso sforzi diplomatici globali”, ha aggiunto il leader del Chp nella sua terza proposta. “La tensione a Idlib ha alimentato una nuova ondata di rifugiati. La Turchia – è la terza misura richiesta dall’opposizione turca - non dovrebbe essere lasciata sola nell’accoglienza e dovrebbe lavorare con la Russia e le Nazioni Unite per ospitare i profughi in una zona di sicurezza all’interno del territorio siriano”. Infine, secondo il Chp, Idlib “è un problema di sicurezza per la Turchia ma non si deve dimenticare che la regione si trova in Siria. Gli sforzi per il disarmo dei gruppi terroristici dovrebbero essere intensificati e occorre intraprendere misure contro chi non depone le armi”. (Res)