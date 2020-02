Speciale difesa: Siria, 40 mila persone in fuga da Idlib negli ultimi due giorni per l'offensiva esercito siriano

- Sono almeno 40 mila le persone in fuga dalla provincia di Idlib a seguito degli attacchi lanciati dall’esercito siriano che negli ultimi due giorni hanno colpito diverse zone di quella che è considerata l'ultima roccaforte dei ribelli in Siria. Secondo quanto riferiscono fonti sul campo al quotidiano turco “Yeni Safak”, gli sfollati provengono soprattutto dalle località di Ariah, Jabal Zawiya e Saraqib e hanno trovato rifugio nei campi allestiti vicino al confine con la Turchia. In base agli ultimi dati il numero di sfollati dalle provincie di Idlib e Aleppo è salito a circa 1,68 milioni. (Res)