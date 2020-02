Cina-Cambogia: incontro premier Li e Hun Sen, focus su collaborazione bilaterale

- Il primo ministro della Cina Li Keqiang ha incontrato oggi a Pechino l'omologo della Cambogia, Samdech Techo Hun Sen. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". "La visita del primo ministro Hun Sen in questo momento riflette la cordialità del popolo cambogiano nei confronti del popolo cinese e il suo sostegno alla lotta contro l'epidemia da coronavirus della Cina", ha detto Li. La Cina attribuisce grande importanza a questa visita ed è disposta a collaborare con la parte cambogiana per arricchire la cooperazione strategica globale e bilaterale, ha aggiunto. Il premier cinese ha affermato che la sicurezza e la salute delle persone vengono sempre al primo posto. "La Cina sta assumendo la prevenzione e il controllo dell'epidemia come il compito più importante al momento, cercando di garantire forniture di materiali medici cruciali per le necessità quotidiane delle persone", ha affermato Li. Durante questo processo, la Cina ha continuato a rilasciare informazioni sull'epidemia in modo tempestivo, aperto, trasparente e responsabile ed è disposta a rafforzare attivamente la cooperazione internazionale, ha aggiunto il premier. "Il governo e il popolo cinese hanno fiducia, determinazione e capacità di vincere la battaglia contro l'epidemia", ha ribadito Li. (segue) (Cip)