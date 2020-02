Cina-Cambogia: incontro premier Li e Hun Sen, focus su collaborazione bilaterale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hun Sen ha espresso apprezzamento per la cura del governo cinese per gli studenti cambogiani in Cina. "Saremo fermi assieme al governo cinese per eliminare il panico e superare le difficoltà", ha detto il primo ministro cambogiano, esprimendo la sua convinzione che il popolo cinese sia in grado di vincere la lotta contro l'epidemia. Hun Sen ha aggiunto che la Cambogia è disposta a rafforzare la cooperazione pragmatica con la Cina in vari settori e a elevare le relazioni bilaterali a un nuovo picco. In un post su Facebook, Hun Sen ha affermato oggi che il governo cinese ha organizzato la sua visita a Pechino per incontrare i leader cinesi per riaffermare la sua posizione di non evacuare funzionari e studenti cambogiani dalla Cina e per discutere delle iniziative che il governo cinese ha attuato a Wuhan anche riguardo agli studenti cambogiani. (segue) (Cip)