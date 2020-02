Cina-Cambogia: incontro premier Li e Hun Sen, focus su collaborazione bilaterale (4)

- Questa mattina, nel corso dell'incontro quotidiano con la stampa, la portavoce del ministeri degli Esteri cinese Hua Chunying ha risposto così alla richiesta del premier cambogiano di visitare la città di Wuhan, focolaio dell'epidemia. "Comprendiamo appieno che il primo ministro si preoccupi per la sorte degli studenti cambogiani in Cina. Considerando il fatto che Wuhan sta facendo tutto il possibile per combattere l'epidemia e dato il fitto programma una visita nella città in questo momento non può essere organizzata in modo adeguato". Hua ha aggiunto che Pechino attribuisce grande importanza alla salute e alla sicurezza degli studenti cambogiani su suolo cinese. Il ministero ha assicurato che farà del proprio meglio per prendersi cura di loro e assicurarsi che abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno durante gli studi. (Cip)