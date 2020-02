Montenegro: sondaggio, due terzi della popolazione a favore dell'adesione all'Ue

- Il 66,4 per cento dei cittadini montenegrini sono a favore dell'adesione del paese all'Unione europea. Lo si apprende dai risultati di un sondaggio pubblicati oggi a Podgorica alla presenza di Aleksandar Drljevic, negoziatore capo del Montenegro con le autorità comunitarie. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtcg", il 66,1 per cento dei cittadini ha un parere positivo nei confronti dell'Ue. L'82,5 per cento dei partecipanti al sondaggio voterebbe al referendum sull'adesione e di questi, il 75,4 per cento voterebbe a favore. Il sondaggio è stato condotto nel mese di dicembre. (Mop)