Lavoro: Cnel, il 59% dei contratti collettivi nazionale è scaduto

- "I contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti sono 922. Il dato, aggiornato al 31 dicembre 2019, è in aumento rispetto a quello registrato il 30 giugno 2019 (885 gli accordi censiti)". E’ quanto è emerso emerge dal decimo report dell’archivio nazionale dei contratti collettivi del Cnel, secondo cui, come si legge in una nota: "il 59% degli accordi (556), che riguarda circa 11 milioni di lavoratori del settore privato, risulta scaduto. Molti di quelli non ancora rinnovati, inoltre, hanno superato da tempo il periodo di vigenza". Stando alle rilevazioni del Cnel: "Tra i nuovi contratti registrati si segnalano quello relativo alle imprese artigiane cine-audiovisive, che hanno avuto nuovo impulso dalla diffusione del web 2.0 e dalla richiesta crescente del mercato di prodotti video per la comunicazione, e quello per i dipendenti delle imprese di viaggi e turismo". (segue) (Ren)