Fontana Trevi: Alfonsi, chiesto interventi per ripristinare decoro dopo vandalismo

- Dopo gli atti di vandalismo in prossimità della Fontana di Trevi “abbiamo subito chiesto al comando del I gruppo della Polizia Locale di attivare tutti gli interventi necessari al ripristino immediato della segnaletica turistica imbrattata e alla cancellazione delle scritte in vernice sulla pavimentazione stradale, e anche per avviare gli opportuni accertamenti sulle responsabilità”. Lo dichiara in una nota la presidente del I municipio di Roma, Sabrina Alfonsi. “È chiaro - aggiunge - che ci troviamo di fronte a comportamenti non tollerabili, compiuti da chi crede di poter fare ciò che vuole, senza alcun rispetto delle regole più elementari della convivenza civile. Mi auguro, pur comprendendone la difficoltà - conclude - , che i nostri vigili riescano a individuare i responsabili di questa ennesima offesa nei confronti della nostra città". Così la presidente del municipio I, Sabrina Alfonsi, a commento degli atti vandalici compiuti da ignoti con l'imbrattamento della segnaletica turistica e scritte in vernice bianca sul selciato nei pressi di Fontana di Trevi.(Com)