Giustizia: Faraone (Iv) a Bonafede, su prescrizione non hai i numeri, o lo capisci o ci vediamo in Senato

- Il presidente dei senatori di Italia viva Davide Faraone si rivolge su Facebook al Guardasigilli, scrivendo "caro Bonafede, non è Salvini che scrive i testi a noi, sei tu che hai scritto la legge sull’abolizione della prescrizione con lui. A noi non piace e la cambieremo. I numeri sono chiari, o lo capisci o ci vediamo in Senato". (Rin)