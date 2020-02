Brescia: da Regione stop a riunione su Musil, assessore Galli, poco rispetto da Comune e Provincia

- L'assessore all'Autonomia e Cultura della Regione Lombardia Stefano Bruno Galli, a seguito della decisione del Comune e della Provincia di Brescia e di altri soggetti partecipanti di inviare dei tecnici, e non dei soggetti titolati politicamente, al Collegio di vigilanza del Musil, il Museo dell'Industria e del Lavoro 'Eugenio Battisti' di Brescia e Provincia, convocato in Regione Lombardia per venerdì 7 febbraio, ha deciso di sconvocare la riunione. L'assessore ha così commentato: "il Collegio di vigilanza è un organo di indirizzo politico e non tecnico. La segreteria tecnica infatti si è già svolta nell'aprile dell'anno scorso. Pertanto, trovo la decisione del Comune e della Provincia di Brescia, profondamente irriguardosa nei confronti di Regione Lombardia". "Questa scelta - ha proseguito l'assessore Galli - è ingiustificabile dal punto di vista del dialogo interistituzionale e mette seriamente in discussione il pieno coinvolgimento di Regione Lombardia nello sviluppo del progetto Musil. Un progetto che la Regione ha sempre sostenuto, a partire dall'accordo di programma siglato nel marzo 2005 e che, tuttavia, è stato più volte cambiato nel corso degli anni dal Comune di Brescia per quanto attiene alla sede centrale. Regione Lombardia ha onorato sino in fondo il proprio impegno per la realizzazione della sede del Museo dell'energia idroelettrica di Cedegolo con oltre due milioni di euro". (segue) (com)