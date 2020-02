Brescia: da Regione stop a riunione su Musil, assessore Galli, poco rispetto da Comune e Provincia (2)

- "Questo atteggiamento - ha proseguito l'assessore Galli - è ancora più incomprensibile per il fatto che il Collegio di vigilanza del Musil doveva fare il punto sul coinvolgimento di Regione Lombardia a sostegno delle spese di allestimento della sede centrale del Musil, proprio nel momento in cui il Ministero guidato da Dario Franceschini ha ridotto drasticamente i finanziamenti destinati alle Fondazioni Micheletti e Musil da 140.000 a 38.000 euro annui e il deliberato obiettivo del Comune guidato da Emilio Del Bono, come riportato dagli organi di stampa bresciani nei giorni scorsi, è quello di ridurre al minimo possibile la propria quota-parte". "Lo ribadisco" - ha concluso l'assessore Galli - "è un atteggiamento ingiustificato e irriguardoso non solo nei confronti della Regione, ma anche nei confronti dei bresciani che aspettano da quindici anni un museo che racconti la storia della loro identità culturale, sottolineandone la fortissima vocazione economico-produttiva, che pregiudica il pieno coinvolgimento di Regione Lombardia". (com)