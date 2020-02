Kosovo-Usa: premier Kurti incontra ambasciatore Kosnett, focus su cooperazione

- Il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, ha incontrato l’ambasciatore degli Stati Uniti nel paese balcanico, Philip Kosnett, per discutere il futuro della cooperazione bilaterale tra i due paesi. Lo riferisce la stampa kosovara, aggiungendo che al colloquio ha preso parte anche il ministro della Giustizia, Albulena Haxhiu. “L’incontro di oggi è per me un grande onore: ci impegneremo al massimo per mantenere e rafforzare ulteriormente la nostra cooperazione strategica”, ha detto il premier kosovaro. (Kop)