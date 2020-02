Kosovo-Serbia: capo missione Osce, ripresa dialogo cruciale per stabilità regionale

- La ripresa di un dialogo costruttivo tra le autorità di Pristina e Belgrado è cruciale per la pace e la stabilità della regione balcanica. Lo ha dichiarato il capo della missione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) in Kosovo, Jan Braathu. “Il dialogo è da tempo in una fase di stallo, e al momento vi è molta incertezza sulla sua possibile ripresa”, ha detto l’ambasciatore, parlando ad un forum delle società civili. (Kop)