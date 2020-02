Sanità: il Banco Farmaceutico compie 20 anni, Lombardia regione più generosa (2)

- Fino a lunedì 10, dunque, sarà possibile acquistare uno o più medicinali da banco in una delle oltre 5.000 farmacie aderenti in tutta Italia. I medicinali raccolti (421.904 confezioni nel 2019, pari a un valore di 3.069.595 euro; 5.319.728 confezioni in 20 anni, pari a un valore di 34.155.450 euro) saranno consegnati agli oltre 1.800 enti assistenziali convenzionati con il Banco Farmaceutico. Si tratta di realtà che offrono cure e medicine gratuite a chi non può permettersele. Saranno circa 24.000 i volontari che raccoglieranno le medicine donate oltre 15.000 i farmacisti coinvolti. In Lombardia, la GRF si svolgerà in oltre 1.230 farmacie. I farmaci donati aiuteranno oltre 350 realtà assistenziali del territorio. Nel 2019, sono state raccolte 123.594 confezioni di farmaci in 1.125 farmacie, per un valore di 922.000 euro. I medicinali raccolti hanno aiutato 112.233 poveri ospiti di 396 enti assistenziali del territorio regionale convenzionati con Banco Farmaceutico. In 20 anni, in regione, sono stati raccolti 1.626.888 farmaci (valore: 5.813.131 euro). In Lombardia il 13,7% delle famiglie ha limitato il numero di visite e accertamenti per motivi economici, mentre sono povere in senso assoluto il 4,9% delle famiglie. La povertà sanitaria resta un problema preoccupante e di elevate dimensioni. In Italia ci sono 1,8 milioni di famiglie e 5 milioni di individui che vivono in condizioni di povertà assoluta. (segue) (com)