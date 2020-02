Sanità: il Banco Farmaceutico compie 20 anni, Lombardia regione più generosa (3)

- "Le farmacie lombarde - ha detto Annarosa Racca - sono, come ogni anno, al fianco di Banco Farmaceutico per fornire la massima collaborazione in questa settimana di solidarietà. Sono tante, troppe, le persone che ancora oggi nel nostro Paese, per ragioni economiche, non possono permettersi di acquistare i farmaci di cui avrebbero bisogno: le farmacie hanno il dovere di dare un contributo per aiutare le persone svantaggiate e confermare così il loro ruolo sociale di fondamentale presidio sanitario sul territorio". "L'Italia – ha detto Luca Pesenti - ha un dato di povertà assoluta del 7%, la Lombardia del 4.8%, ma sono tutte situazioni di estrema indigenza che hanno bisogno di aiuto. Il Banco Farmaceutico in Lombardia risponde a queste richieste con una rete di 396 enti. La Lombardia si conferma la prima realtà per 'capitale sociale'. Qui si trovano 1/4 delle farmacie totali partecipanti alla Giornata del Farmaco 2020 con un'adesione del 40% delle farmacie lombarde alla raccolta. Interessante, per Pesenti, anche il dato dei donatori. Una media nazionale di 302 è superata dai 338 della Lombardia. "Un bel dato - ha sottolineato – che consente alla Lombardia di avere un tasso del 52.2% di copertura delle richieste provenienti dagli enti mentre la media nazionale si ferma al 40". "La raccolta del farmaco per chi ha bisogno – ha spiegato Giuliano Salvioni– ha affrontato e vinto alcune sfide. Quella della sicurezza della raccolta, con il farmaco acquistato e donato dal cittadino che resta nell'ambiente sicuro della farmacia e quindi dato in un secondo tempo all'ente richiedente. A questa si aggiunge la sfida delle aziende farmaceutiche. La collaborazione con loro solo nel 2019 ci ha consentito di raccogliere 1 milione di pezzi. Va anche sottolineato che le nostre procedure di raccolta sono state recepite nella legga Gadda contro lo spreco diventando decreti attuativi di una norma nazionale". (com)