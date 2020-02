Giustizia: Dori (M5s) su prescrizione, c'è chi urla e chi scrive le riforme

- Il capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Giustizia alla Camera Devis Dori afferma, in una nota, che "c'è chi urla e chi scrive le riforme. Per noi è una grande soddisfazione, dopo mesi di lavoro, che il ministro Bonafede abbia annunciato che la riforma del processo penale è pronta per andare in Consiglio dei ministri. La propaganda di alcune forze politiche non ci riguarda - continua il parlamentare - noi vogliamo davvero cambiare il Paese. Più attaccano il ministro Bonafede più mi convinco che siamo nella direzione giusta e che la via delle riforme è tracciata. Noi siamo con lui. Nessuno di noi ha mai pensato che cambiare questo Paese fosse una passeggiata - conclude Dori - ma chi mette ostacoli sul percorso deve sapere che può rallentarlo, danneggiando così i cittadini, ma non bloccarlo".(Com)