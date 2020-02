Speciale energia: coronavirus, Bp teme peggiori conseguenze per il petrolio a causa dell'epidemia

- La multinazionale energetica britannica British Petroleum (Bp) teme che le conseguenze macro-economiche dell'epidemia di coronavirus porteranno ad un crollo del 40 per cento della domanda globale di petrolio, innescando un drastico calo a lungo termine dei corsi del greggio. Lo scrive in particolare il quotidiano "The Times", riportando le dichiarazioni fatte ieri, 4 febbraio, dal direttore finanziario di Bp, Brian Gilvary, secondo il quale il calo della domanda potrebbe arrivare a 500 mila barili di petrolio al giorno quest'anno e fino a 700-800 mila negli anni seguenti. Sui mercati il greggio ha leggermente recuperato le pesanti perdite patite lunedì scorso, attestandosi a 54,73 dollari al barile per il Brent. (Res)