Speciale energia: Canada, tribunale conferma approvazione espansione gasdotto Trans Mountain

- La corte d'appello federale canadese ha respinto le obiezioni legali presentate per fermare l'espansione del gasdotto Trans Mountain, che triplicherà il flusso di petrolio dalle sabbie bituminose dell'Alberta alla costa del Pacifico. Con una decisione 3-0, la corte ha respinto quattro ricorsi presentati da alcuni gruppi delle Prime nazioni della Columbia Britannica (Bc), i popoli indigeni o autoctoni del Canada, contro all'approvazione del progetto da parte del governo federale. Secondo il ministro delle risorse naturali, Seamus O'Regan, la sentenza dimostra che se le consultazioni e le revisioni sono state eseguite correttamente, e che in Canada possono essere realizzati importanti progetti. La Corte d'appello federale, nell'agosto 2018, aveva obbligato il governo liberale ad ordinare al National Energy Board, il regolatore canadese per l'energia, di condurre una nuova revisione incentrata sugli impatti marini, che è stata completata lo scorso febbraio. Il governo ha inoltre nominato Frank Iacobucci, giudice in pensione della Corte suprema, come supervisore per una nuova fase di consultazione con le comunità indigene interessate, prima di approvare il progetto una seconda volta a giugno. Tuttavia, i quattro gruppi indigeni contestavano al governo di non aver intrapreso un processo di consultazione “libero” e che il risultato è stato predeterminato. (Res)