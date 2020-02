Speciale energia: Spagna-Germania, Siemens acquista l'8,07 per cento di Gamesa da Iberdrola per 1.100 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siemens e Iberdrola hanno trovato un accordo che ha messo la parola fine alla disputa tra le due società con la vendita della quota dell'8,07 per cento di Iberdrola in Gamesa alla multinazionale tedesca, che avrà così il 67 per cento dei titoli. La vendita ammonta a 1.100 milioni di euro, valutando a 20 euro ogni titolo del produttore di turbine eoliche. La vendita, che si concluderà oggi, rappresenta plusvalenze per Iberdrola tra i 400 e i 500 milioni di euro, secondo fonti di mercato che si riferiscono al valore con cui questa partecipazione è inclusa nei libri della società elettrica. Iberdrola e Siemens hanno concordato anche di rinunciare completamente a qualsiasi reclamo o azione nei confronti degli altri o di qualsiasi entità dei rispettivi gruppi, e Iberdrola ha accettato di ritirare o chiudere tutti i reclami e le procedure esistenti avviati contro Siemens Gamesa. (Res)