Speciale energia: Francia, Engie, braccio di ferro su rinnovo dell'ad Kocher

- All'interno del gruppo energetico Engie è in corso una battaglia sul rinnovo del mandato dell'amministratore delegato, Isabelle Kocher, che termina a maggio. Lo scrive il quotidiano francese “Le Monde”, spiegando che il consiglio di amministrazione del gruppo vuole mettere Kocher alla porta. La dirigente può però contare sul sostegno di diverse figure istituzionali, come l'eurodeputato ambientalista Yannick Jadot e i candidati a sindaco di Parigi, Anne Hidalgo e Cedric Villani. Un sostegno pubblico che punta a far interessare direttamente il presidente Emmanuel Macron. Lo Stato detiene il 23,64 per cento del capitale di Engie. All'inizio Parigi non si è voluta immischiare nell'affare lasciando piena libertà al consiglio di amministrazione. Tuttavia, il caso riveste un aspetto delicato per il governo: Kocher è l'unica dirigente donna tra i gruppi del Cac 40 e nel corso del suo mandato si è costruita un'immagine legata alla transizione energetica. (Res)