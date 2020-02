Speciale energia: Francia, Edf e Sogestran entrano nel progetto del cargo a vela Neoline

- In Francia il gruppo energetico Electricité de France (Edf) e l'armatore Sogestran partecipano allo sviluppo del cargo a vela della compagnia Neoline. Lo riferisce il quotidiano “Les Echos” spiegando che ieri, 4 febbraio, sono stati firmati due accordi che prevedono il finanziamento dei primi due modelli, che avranno una lunghezza di 136 metri. Il primo cargo rappresenta un investimento di 50 milioni di euro, mentre il secondo sarà di 40 milioni di euro. Sogestran ha firmato un accordo che prevede l'acquisizione iniziale del 15 per cento di Neoline. Edf, invece, fornirà i certificati di economia di energia (Cee). Per Neoline questi certificati rappresentano tra il 6 e il 7 per cento de valore della nave. (Res)