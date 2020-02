Speciale energia: Spagna, Naturgy batte le previsioni guadagnando oltre 1,4 miliardi di euro nel 2019

- Naturgy, il primo distributore di gas e terzo distributore di energia elettrica in Spagna, ha realizzato un utile netto di 1.401 milioni di euro nel 2019, rispetto a 2.822 milioni di perdite nel 2018, prodotte da una massiccia riorganizzazione delle attività. A fini comparativi, cioè prendendo l'utile netto ordinario come riferimento e considerando i numeri rossi solo come perdite contabili, il gruppo ha aumentato il suo risultato del 15 per cento, da 1.245 milioni nel 2018 a 1.432 milioni nel 2019. Il risultato La gestione lorda (ebitda) in termini comparativi è aumentata del 6 per cento, a 4.668 milioni di euro. (Res)