Frosinone: aveva in casa un arsenale, arrestato 77enne a Vico nel Lazio

- Nascondeva a casa 3 fucili automatici, 2 carabine e 207 munizioni, tra cui 29 cartucce a palla calibro 12 mai denunciate. Per questo un uomo di 77 anni di Vico nel Lazio, in provincia di Frosinone, è stato arrestato. L’uomo era stato già sorpreso in passato con armi detenute clandestinamente e ora si trova agli arresti domiciliari.(Rer)