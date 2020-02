Nord Macedonia: presidente parlamento contrario a rinviare lo scioglimento dell'assemblea

- Il presidente del parlamento della Macedonia del Nord, Talat Xhaferi, ha rigettato l'ipotesi di un rinvio dello scioglimento dell'assemblea nazionale se la data delle prossime le elezioni resterà invariata. Secondo quanto ricorda il sito web di "Republika", il voto anticipato nel paese è stato fissato per il 12 aprile. L'ex premier Zoran Zaev, ricorda ancora il sito, ha lanciato l'ipotesi di un rinvio dell'appuntamento elettorale oppure, in alternativa, di fare in modo che i deputati del parlamento votino la bozza sulla riforma della Procura pubblica prima dello scioglimento del parlamento. Secondo la legge macedone, l'assemblea parlamentare deve essere sciolta due mesi prima delle elezioni programmate. "Ci sono dei termini temporali stabiliti per poter fare appello alla Commissione elettorale centrale", ha detto Xhaferi osservando che il suo ruolo è quello di far rispettare le leggi in vigore. Il primo ministro della Macedonia del Nord, Zoran Zaev, ha rassegnato il 3 gennaio le dimissioni inviandole al parlamento, in vista delle elezioni anticipate in programma il 12 di aprile. (segue) (Mas)