Nord Macedonia: presidente parlamento contrario a rinviare lo scioglimento dell'assemblea (2)

- L'Assemblea nazionale di Skopje ha confermato le dimissioni di Zaev e ha votato la fiducia ad un governo tecnico che porterà il paese fino al passaggio elettorale. Lo stesso Zaev ha indicato la via da seguire lo scorso ottobre sottolineando la necessità di elezioni anticipate e l'intenzione di dimettersi il 3 gennaio, a causa del mancato avvio dei negoziati di adesione della Macedonia del Nord all'Unione europea. Zaev ha più volte sottolineato la propria "delusione e indignazione" per il mancato via libera, durante la riunione del Consiglio europeo dello scorso 18 ottobre, ai negoziati di adesione per Macedonia del Nord e Albania. La Francia, sostenuta da Danimarca e Paesi Bassi, si è fortemente opposta all'avvio dei colloqui di adesione, chiedendo prima una revisione delle procedure dell'Ue per l'ammissione di nuovi Stati membri. (Mas)