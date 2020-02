Droga: 3 kg di marijuana nel freezer, 1 arresto nel Bolognese

- I carabinieri della Stazione di Crevalcore (Bo) hanno arrestato un 32enne italiano per accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, frode informatica e produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. L’arresto è stato eseguito a seguito di una perquisizione domiciliare delegata dalla Procura della Repubblica di Bologna nel corso della quale sono stati trovati 3 kg di marijuana di cui, una parte, congelata e nascosta nel freezer. Il provvedimento è scaturito a seguito di un’indagine dei carabinieri nei confronti del presunto autore di una frode informatica commessa ai danni di un cittadino di Crevalcore, titolare di un account per fare acquisti su internet. In particolare, la vittima si era accorta che un altro utente, dopo avergli rubato la password per entrare nel sistema online, aveva acquistato alcuni prodotti per la coltivazione della marijuana. Il malvivente non era riuscito a nascondere l’indirizzo di spedizione, corrispondente all’abitazione dove i carabinieri hanno dato avvio alla perquisizione. Il 32enne è stato arrestato con la collaborazione dei colleghi dell’Arma di San Giovanni in Persiceto (Bo) e Maranello (Mo), è stato tradotto in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. (Ren)