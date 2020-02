Governo: Macina (M5s), è un paradosso, chi non vuole taglio parlamentari e vitalizi ci chiama poltronari

- La deputata del Movimento cinque stelle Anna Macina afferma, in una nota, che "noi abbiamo tagliato il numero dei parlamentari e i vitalizi. Eppure qualcuno che vuole mantenere 945 parlamentari votando no al referendum costituzionale e vuole reintrodurre i vitalizi ci chiama poltronari. Resto basita. Fosse una posizione politica argomentata e credibile, sarebbe anche rispettabile. Ma se a sostenerla e a chiamarci poltronari - prosegue la parlamentare - è un certo Matteo Salvini, che vive di politica passando da una poltrona all'altra da quando aveva 20 anni, è solo il festival dell'ipocrisa e della falsità. Da che pulpito. L'unica cosa su cui io e Salvini possiamo essere d'accordo è che l'Italia è un grande Paese, ma non certo per merito suo". (Com)