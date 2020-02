Camera: Zoffili (Lega) su App Unità crisi, mia mozione approvata all'unanimità

- Eugenio Zoffili, deputato Lega e presidente del Comitato bicamerale Schengen Europol e Immigrazione, dopo l'approvazione alla Camera della mozione a sua prima firma concernente iniziative per la promozione e l'utilizzo dei portali internet e delle applicazioni digitali del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale dedicati all'assistenza ai cittadini italiani che si trovano all'estero, ringrazia in una nota "i colleghi che oggi, a Montecitorio, hanno consentito di approvare all'unanimità la mia mozione che punta ad incentivare e promuovere l'app dell'Unità di crisi della Farnesina, scaricabile dal sito dovesiamonelmondo.it". Si tratta, spiega il deputato, "di un'applicazione 100 per cento made in Italy importantissima, a maggior ragione in questo periodo nel quale siamo in piena emergenza Coronavirus, che ho invitato tutti i colleghi a scaricare e promuovere attraverso i canali social. Ringrazio - conclude - anche di cuore tutti gli operatori dell'Unità di Crisi, che con grande professionalità stanno lavorando H24 per garantire la sicurezza dei nostri connazionali". (Com)