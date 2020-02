Coronavirus: credito d'imposta del 65 per cento a imprese colpite, Forza Italia presenta ddl in Senato

- Un disegno di legge di Forza Italia, a prima firma del senatore Massimo Mallegni, prevede di "riconoscere strumenti di sostegno specifico, attraverso un credito di imposta del 65 per cento, alle imprese del settore turistico-alberghiero, del commercio e dei servizi che stanno subendo perdite economiche a causa dell'allarme sociale procurato dal coronavirus". Il testo è stato presentato stamani nel corso di una conferenza stampa cui hanno partecipato anche il presidente dei senatori forzisti, Anna Maria Bernini, il senatore Marco Siclari, il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca e il presidente di Assoturismo Vittorio Messina. "Oltre alle necessarie cautele sanitarie per evitare l'espandersi dell'epidemia, sulle quali peraltro abbiamo già dato le nostre valutazioni e suggerimenti al governo nella riunione tenutasi lunedì scorso a palazzo Chigi - ha detto il capogruppo Bernini - bisogna assumere ogni iniziativa per contenere i danni economici al comparto turistico, dei servizi, del lusso, del commercio. E la proposta elaborata dal collega Mallegni si muove in questa direzione e non prescinde dal confronto con le organizzazioni di categoria interessate". "Dobbiamo provare a fermare la psicosi - ha osservato Mallegni -, dobbiamo fermare il panico che blocca le famiglie in casa determinando danni incalcolabili all'economia. Il ddl che presentiamo oggi vuole essere un primo aiuto concreto in questa direzione". (segue) (Rin)