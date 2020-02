Coronavirus: credito d'imposta del 65 per cento a imprese colpite, Forza Italia presenta ddl in Senato (2)

- Per Siclari, "il cordone sanitario messo in atto dalle autorità sanitarie del Paese va rafforzato. I test sul coronavirus vanno applicati non solo ai viaggiatori negli aeroporti ma anche a chi si sposta via mare e via terra". Secondo Bernabò Bocca, "il governo deve capire che i bilanci delle nostre aziende non si fanno con la solidarietà. Aiutare noi significa salvare l'occupazione del settore. Credo serva inoltre una maggiore cooperazione europea sul fenomeno in atto". "Ben vengano i crediti di imposta - ha concluso Messina -, ma bisogna anche trattare l'emergenza con razionalità senza eccedere in allarmismi e neppure in sottovalutazioni". (Rin)