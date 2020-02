Speciale energia: Eni, processo presunte tangenti in Nigeria, Tribunale Milano dichiara chiusa istruttoria, no a richiesta pm su audizione nuovi testi

- Il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta della procura di Milano di sentire gli avvocati Piero Armara, ex legale esterno di Eni, e Leonardo Marchese nel processo sulla vicenda della presunta maxi tangente da 1.092 miliardi versata da Eni-Shell per la licenza di esplorazione del giacimento nigeriano Opl 245. Per il procuratore aggiunto Fabrizio De Pasquale e il pm Sergio Spadaro, titolari dell'inchiesta per corruzione internazionale, le dichiarazioni di Armara avrebbero dimostrato "una attività di grave e continua interferenza" da parte del colosso petrolifero per condizionare "la genuinità" della testimonianza dell'ex manager di Eni, Vincenzo Armanna, imputato nel dibattimento nonché accusatore dei vertici, nel ambito di un "depistaggio processuale", oggetto di un'altra indagine in corso della procura milanese. Una tesi, a cui in fase di discussione si erano opposte tutte le difese degli imputati e delle società coinvolte, che non ha convinto i giudici Tremolada-Gallina-Carbini, i quali non hanno ravvisato il carattere di assoluta decisività della testimonianza di Armara ai fini della decisione di questo processo con al centro l'ipotesi di corruzione internazionale. Il collegio giudicante ha quindi dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale e fissato per il 25 marzo e il primo aprile le udienze destinate alla requisitoria dei pm. Dopo l'intervento del governo nigeriano, costituitosi parte civile, previsto per l'8 aprile, si tornerà in aula il 27 maggio, giorno in cui inizieranno le repliche delle difese. (Rem)