Polonia: domani a Varsavia la Borsa Vini Italiani organizzata dall'Ice

- Domani al Westin Hotel di Varsavia si svolgerà, per la quarta volta consecutiva, la Borsa Vini Italiani, organizzata dall'Ice, Italian Trade Agency. All'evento parteciperanno 33 produttori di vino italiani. L'apertura della Borsa Vini vedrà la partecipazione dell'ambasciatore italiano in Polonia Aldo Amati e del direttore dell'Ice Varsavia Antonino Mafodda che illustreranno alle imprese italiane le peculiarità del mercato polacco: un mercato ad alto potenziale, che riporta incrementi oltre il 5 per cento annuo, e che negli ultimi anni ha registrato un costante trend positivo, passando da 209 milioni di euro nel 2014 a 324,9 milioni nel 2019. Dal 2011 l'Italia si conferma primo fornitore di vini della Polonia, sia in valore che in volume, con una quota di mercato che, secondo le stime, ha raggiunto il 24,7 per cento nel 2019, per un valore complessivo di 80,2 milioni di euro. La Borsa Vini rappresenta un'ottima occasione per la creazione di nuove relazioni B2B tra le imprese italiane e gli operatori polacchi del settore. Durante la manifestazione sono inoltre previsti seminari e momenti di degustazione per far apprezzare al meglio la caratura dei vini italiani. Le imprese italiane provengono da: Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. (Vap)