Ponte Genova: Toscani, follia pensare che non mi interessi

- Il fotografo Oliviero Toscani ha affidato al proprio profilo Twitter una replica dopo le polemiche che lo hanno investito per le parole pronunciate in radio sulla tragedia del ponte Morandi di Genova. Nel messaggio, il fotografo ribadisce: "Mi dispiace che parole estrapolate e confuse possano far pensare una follia come quella che a me non interessi nulla del Ponte. Solamente la cattiveria può strumentalizzare una cosa simile. A me come a tutti quella tragedia interessa e indigna, ma è assurdo che certi giornalisti ne chiedano conto a me".(Rin)