Lombardia: Bolognini su spreco alimentare, forte impegno di Regione, stanziati 2,5 milioni

- "Ogni famiglia italiana getta nella spazzatura in media 36 kg di cibo, per un valore di 456 euro, dati che in Lombardia scendono a 384 euro. La Regione punta a dimezzare questi numeri entro il 2030 e a ridurli del 30% nei prossimi 5 anni. Quello siglato oggi è uno dei cardini della nostra azione". Lo ha sottolineato l'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini, oggi a Bergamo, dopo la firma 'Protocollo di intesa per il recupero delle eccedenze alimentari e la lotta allo spreco alimentare'. All'iniziativa, realizzata in occasione della settima 'Giornata Nazionale di prevenzione allo Spreco Alimentare', ha partecipato anche l'assessore regionale al Turismo, Moda e Marketing territoriale, Lara Magoni.Il documento sottoscritto da Regione Lombardia, ATS Bergamo e Banco Alimentare della Lombardia, in collaborazione con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci di Bergamo, prevede "lo sviluppo di azioni integrate per ridurre le condizioni di bisogno delle persone e delle famiglie - ha spiegato Bolognini - attraverso il recupero e la distribuzione di generi alimentari a fini di solidarietà sociale, oltre alla promozione di una cultura contro lo spreco e di accordi per la distribuzione a fini di solidarietà di beni non commerciabili ma commestibili". Questa iniziativa, ha ricordato, si "inserisce nel Piano regionale d'azione contro la povertà alimentare che per il biennio 2019-2020 ha previsto lo stanziamento di 2,5 milioni di euro per finanziare progetti territoriali di raccolta e distribuzione di derrate alimentari". (segue) (com)