Lombardia: Bolognini su spreco alimentare, forte impegno di Regione, stanziati 2,5 milioni (2)

- "Bergamo ancora una volta - ha messo in evidenza Lara Magoni - si dimostra città dove l'operosità e il volontariato si fondono in un mix virtuoso. Il protocollo vede il mondo imprenditoriale, istituzionale e associativo del territorio in prima linea. Regione Lombardia svolge un ruolo centrale su questa tema. Credo sia un atto nobile e doveroso sensibilizzare dunque da parte nostra l'opinione pubblica alle buone pratiche, educando al rispetto e alla consapevolezza dell'importanza del cibo. Un progetto che deve per forza partire dai bambini, il nostro futuro, con azioni sinergiche tra enti, associazioni e scuole, per insegnare che il cibo è vita". "Per contrastare la povertà - ha chiarito Bolognini - Regione Lombardia ha messo in campo un coordinato di iniziative volte al recupero delle eccedenze, al sostegno delle famiglie e a favorire l'inclusione sociale, che includono anche finanziamenti alle associazioni di volontariato e azioni sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica". Azioni che sono volte, sottolinea, "a far diminuire il numero delle persone in povertà nella nostra Regione che, grazie a politiche mirate, è già uno dei più bassi sul territorio nazionale. L'incidenza è del 4,9% contro il 5,7% italiano. Nel 2018 sono state 67.000 le persone che hanno beneficiato di iniziative regionali per l'inclusione sociale. Grazie, poi, a 2.500 donatori e alla collaborazione fra volontariato, imprese e distribuzione sono state raccolte 40.000 tonnellate di cibo. 1.500 le strutture assistenziali che lo hanno distribuito. Ne hanno beneficiato 75.000 famiglie, 230.000 adulti e 114.000 minori". (com)