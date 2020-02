Viabilità Roma: Palumbo-Piccolo (Pd), auto blocca tram, chissà dov’è servizio rimozioni

- Questa mattina una macchina parcheggiata è riuscita a bloccare la circolazione del tram per oltre mezz'ora ai Parioli. Lo affermano in una nota il presidente della commissione Trasparenza del Campidoglio, Marco Palumbo e la consigliera del Pd, Ilaria Piccolo che si chiedono: "Ma non era partito il nuovo servizio rimozioni?”. Palumbo e Piccolo spiegano: “Lo scorso novembre era stato annunciato Urbi et orbi da Giampaoletti e Calabrese, ma a quanto pare è rimasto incagliato. Oppure è entrato in vigore ma non risolve comunque il problema? Delle due l'una: o il servizio non esiste o esiste e funziona male”. I consiglieri del Pd quindi concludono: “ Chiederemo spiegazioni alla giunta e se sarà necessario convocheremo una Trasparenza per avere risposte dalla maggioranza".(Com)