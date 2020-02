Imprese: il CdA approva il nuovo piano di rilancio di Ansaldo Energia

- Il Consiglio di amministrazione di Ansaldo Energia riunitosi oggi ha preso visione e deliberato l’approvazione del piano industriale 2020-2024 della società, che delinea una fase di rilancio industriale e finanziario. Il piano, come anticipato dalle linee guida approvate dal Cda il 23 dicembre, si concentra sulla generazione di cassa ed è volto al riequilibrio della struttura patrimoniale. Il rilancio, si legge in un comunicato, sarà possibile anche grazie alla significativa crescita degli ordinativi conseguita nel 2019 (oltre + 30 per cento) attesa anche per il 2020. Inoltre la società ha avviato un processo di riposizionamento nel segmento del service. In tale ambito, verranno esplorate nuove opportunità per le società controllate Psm e Ansaldo Thomassen, da realizzarsi tramite partnership e cessioni di quote azionarie. Rispetto agli anni passati, il portafoglio ordini risulta ribilanciato grazie al maggior contributo delle “New Units” (nuove macchine e nuovi impianti) e conseguente aumento del carico di lavoro della fabbrica. Il piano prevede oltre 100 milioni di euro di investimenti sul 2020 per l’introduzione, tra le altre, di nuove tecnologie produttive in stabilimento. (segue) (Com)